KRISTIANSAND: Sørlandets største idrettslag, Randesund IL, har mandag ettermiddag sendt ut mail til alle medlemmene om at de stenger ned all aktivitet.

Dette vil si at alle lag og grupper tar tidlig juleferie, opplyser klubben.

«Dette er svært beklagelig, men avgjørelsen er fattet på grunnlag av den kommende julefeiringen, og smitte på mange av skolene hvor våre spillere går. Skoler er løftet til rødt nivå, og noen skoler i byen har stengt, skriver klubben på deres Facebook-sider.

– Ser ikke annen løsning

I mailen til medlemmene skriver daglig leder i klubben, Øystein Konradsen, at det i løpet av helgen har kommet inn mange meldinger om lag, skoler og familier som har smitte og er i karantene.

– Om man må i karantene, eller blir smittet i dag, kommer man ut til julaften. Blir man smittet, eller må i karantene utover uken, ryker julefeiringen for mange familier, begrunner Konradsen.

Klubben opplyser at kun de medlemmene som spiller i nasjonale og regionale serier i håndball, med kamper som skal spilles før jul, får lov til å trene som normalt.

Gimletroll gikk mandag ettermiddag ut med at all aktivitet ble stengt ned med umiddelbar virkning, med tidspunkt klokka 16.

«Det er svært beklagelig at vi gjør dette, men vi ser ikke noen annen løsning nå. Vi ønsker at flest mulig skal kunne feire jul og nyttår på en trygg og god måte, skolene går over til gult nivå, og det er smitte og karantener i noen lagene våre», skriver daglig leder Tyge Carlsen på Gimletrolls nettsider.

– Svært trist

Også FK Donn stengte ned mandag, med virkning fra klokka 16.

«Dette er svært trist, men med julefeiring like rundt hjørnet og økende smitte overalt i samfunnet, så ser klubben dette som riktig nå, hvor vi ber om forståelse for avgjørelsen. Dette gjelder også all aktivitet på Donnhuset på dag- og kveldstid», skriver daglig leder i Donn, Per Christian Osmundsen, i en melding som ble sendt ut til foreldretrenere og foreldrekontakter mandag.