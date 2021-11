MANDAL: I tidsrommet mellom april 2013 og vinteren 2016 ble en kopi av passet til mandalitten Ole Henrik Golf stjålet, ifølge politiet.

Kopien ble så solgt på nettet.

Nå er sørlendingen Ole Henrik Golf blitt knyttet til Lørenskog-forsvinningen, da identiteten hans er blitt benyttet til å opprette kryptovaluta-kontoer som er brukt til utpressing i saken.

Dette skriver vg.no, som først skrev om saken.

Politiet er interessert i informasjon om det som har foregått rundt identitetstyveriet, da det i denne perioden skal ha foregått planlegging knyttet til at Anne-Elisabeth Hagen (68) fra Lørenskog forsvant.

Hun har vært savnet fra hjemmet sitt i Lørenskog siden 31. oktober 2018. Forsvinningen er et stort mysterium, og politiet strever med etterforskingen. Ektemannen hennes, Tom Hagen, er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap i saken. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Kryptovaluta-kontoer

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober 2018. Politiet mener hun ble bortført fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Ole Henrik Golf sin identitet er blitt solgt flere ganger. Det skjedde ett salg 7. juni 2018, og én måned etter ble det opprettet en mailadresse i Golf sitt navn – ohgolf@mail.com.

Også forretningsadressen hans i Mandal, Store Elvegate 16 A, ble misbrukt.

Den nevnte mailadressen ble blant annet benyttet til å lage kontoer for kryptovaluta, kontoer som er brukt i forbindelse med forsvinningssaken. For å opprette slike kontoer trengs det identifiseringspapirer som et pass.

Etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble det krevd flere millioner euro i løsepenger – i kryptovaluta. Det ble i den forbindelse også sendt beskjeder via kryptovaluta-kanalene.

Ifølge VG vet politiet at identiteten til Ole Henrik Golf er blitt solgt flere ganger på internett. Informasjonen om 32-åringen er altså ikke kun kjøpt av dem som benyttet identiteten i forsvinningssaken.

Nå ønsker politiet at alle som har kjøpt eller solgt Golfs identitet, eller andre som har informasjon om identitetsutvekslingen, tar kontakt med politiet.

Det loves amnesti for de som eventuelt kan begått straffbare handlinger i tilknytning til identitetstyveriet.

– Håper det kan bidra til å løse saken

Passet til Ole Henrik Golf fra Mandal. Foto: Politiet

Politiet håper at informasjon om dette kan bidra til å løse forsvinningsmysteriet, og det er derfor Ole Henrik Golfs navn og pass offentliggjøres.

32-åringen, som politiet har sjekket ut av saken, har samtykket til publiseringen.

– Det er så enkelt at jeg håper dette kan bidra til å løse denne ekstremt spesielle og alvorlige saken, sier Ole Henrik Golf til VG.

Politiet sier til avisa at de ikke har holdepunkter for å si at Golf sin identitet er spesielt utvalgt av dem som står bak bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen.