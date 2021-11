Politistasjonen på Lagårdsveien i Stavanger er stengt og området utenfor er sperret av etter at en mann leverte flere mistenkelige gjenstander der.

Vitner Aftenbladet har vært i kontakt med sier at politistasjonen i Stavanger ble stengt i 09-tiden mandag formiddag.

Personer som var inne i politistasjonen ble ifølge vitner sluset ut gjennom politistasjonens garasje.

– Rett før klokka 09.00 kom en mann til politistasjonen med flere mistenkelige gjenstander. Disse gjenstandene befinner seg nå på utsiden av stasjonen. Politistasjonen og området rundt er nå sperret av. Vakten er stengt. Forsvaret er på vei for å sjekke de mistenkelige gjenstandene, sier operasjonsleder Jøran Solheim til Aftenbladet.

Ansatte på kontorer i nærheten av gjenstandene ble evakuert. Foto: Fredrik Refvem

Publikum får ikke passere politihuset.

I en pressemelding skriver politiet at de «ikke har grunn til å tro at gjenstandene kan være sprengfarlige, men har sperret av området rundt hovedinngangen til bygget og gangstien utenfor som et ekstra sikringstiltak. Gjenstandene befinner seg nå på utsiden av bygget.»

– Politihuset er ikke evakuert, men det er satt inn ekstra sikringstiltak, sier Solheim.

Politiets innsatsleder på stedet, Sten Kristian Lund, sier til Aftenbladet at personen som kom med gjenstandene er tatt hånd om av politiet. Videre sier innsatslederen at gjenstandene nå er utenfor politistasjonen og at personer på nærliggende kontorer er evakuert.

– Det er også en ytre sperring i Lagårdsveien, sier Lund.

Saken oppdateres.