KRISTIANSAND: – Det er helt uaktuelt å si ja til den, sier Døvik til Fædrelandsvennen, som dermed risikerer å forlate toppjobben med tre måneders lønn i oppsigelsestiden.

Fredag gikk fristen ut til å svare Returkrafts styre. I oppsigelsen han fikk på døra forrige fredag kveld, fikk han én uke på seg til skriftlig å akseptere sluttpakken. Lønn i til sammen ett år, samt en rimelig dekning av hans advokatutgifter.

Et siste forsøk

Når Døvik ikke aksepterer Returkrafts tilbud, betyr det at han kun har krav på lønn i oppsigelsestiden. Den er tre måneder.

Døviks advokat Ståle Myhre opplyser til Fædrelandsvennen at det er avtalt forhandlingsmøte mellom Returkraft og Døvik neste uke.

– Det fremsatte tilbud er ikke akseptert. Og så er det opp til partene å søke en løsning uten at saken må gå til retten, skriver advokat Myhre i en melding til Fædrelandsvennen.

Forhåndsprosedyre

Returkrafts advokat Nicolay Skarning bekrefter at selskapet ikke mottok noen skriftlig bekreftelse innen fristen.

– Nei, vi har ikke mottatt noen aksept, men vi skal møtes til forhandlinger onsdag, skriver Skarning. Han tror det er mulig å finne en løsning.

– Vi har hatt ett møte før. Jeg er alltid optimistisk før forhandlinger, fordi de fleste lykkes, og det er også arbeidsmiljølovens formål. Men jeg synes det er veldig leit at Døvik og hans advokat så kraftig har forhåndsprosedert saken i mediene. Det synes jeg ikke var fornuftig og særlig ikke når man har en viktig lederstilling i samfunnet, skriver advokat Skarning.

Løsning i fred og ro

Fædrelandsvennen har bedt Returkrafts advokat utdype hva han har reagert på.

– Det er full ytringsfrihet og selvfølgelig fri adgang til å uttale seg om en oppsigelse til avisen. Jeg forstår også veldig godt at oppsigelse er tungt å motta og at man blir sint og lei. Men samtidig så er det min erfaring at man bør forhandle løsninger i fred og ro, fordi arbeidstaker jo forhåpentlig skal finne en annen god stilling etter hvert. Da er en sluttpakkeavtale i fred og ro best, skriver han.

Advokat Skarning vil ikke trekke fram spesielle uttalelser som han mener er forhåndsprosedyre i media.