KRISTIANSAND: – Sett herfra kan det som står i norske medier bli ganske voldsomt. Du kan jo nesten få inntrykk av at det snart er atomkrig. Men vi som sitter her føler oss ganske trygge, selv om vi jo tenker på at krigen er nær, sier August fra Kristiansand. Av sikkerhetshensyn vil han ikke ha etternavnet publisert.

Han er MP-soldat i den norske kontingenten på 200 soldater i Nato-styrken Enhanced Forward Presence (EFP) i Litauen. Her er nordmennene til stede med stridsvogner og pansrede personellkjøretøyer, i tillegg til støttefunksjoner som blant annet militærpoliti. I leiren ved tettstedet Rukla er det soldater fra Belgia, Luxembourg, Tsjekkia, Nederland, Tyskland og Norge.

Spesiell stemning

Siden Russlands allierte Hviterussland ligger få titalls mil unna, og siden krigen i Ukraina heller ikke er langt unna, merker Nato-soldatene en litt spesiell atmosfære.

August sier beredskapen er normalt høy blant Nato-styrkene i Litauen. Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret.

– Beredskapen er høy, men ikke høyere enn den egentlig alltid har vært her. Vi føler oss ganske rolige, blant annet fordi det er stor forskjell på å være i et Nato-land og et ikke-Nato-land. Jeg har brukt tre år på å øve på ulike scenarier, og jeg vet også at hvis vi kommer på krigsfot er det mange rundt meg som har øvd på det samme. Det er mye styrke å hente i tilliten til makker, understreker kristiansanderen.

Tyske soldater

Norge har hatt styrker stasjonert i Litauen siden 2017, og det var i slutten av januar han begynte sin tjenesteperiode der.

I skogene rundt byen Rukla har han deltatt i flere øvelser. Håndtering av krigsfanger er ett av fagområdene han skal beherske som militærpoliti.

– Vi har øvd blant annet mot tyske soldater, forteller han.

August har nå tjenestegjort i tre år og jobber som vervet soldat i Hærens Hurtige Reaksjonsstyrke, Task Force Telemarkbataljon. Han skal være stasjonert i Litauen fram til august.

Bekymrede besteforeldre

– Det er egentlig ganske greit å være her, og jeg har ikke vært her lenge nok til at jeg skal begynne å klage på maten ennå, humrer August.

– Får du noen bekymrede meldinger fra familie eller kjæreste hjemme?

– Ja, særlig den første tida måtte jeg bruke en del tid på å berolige, og det er kanskje særlig besteforeldregenerasjonen som bekymrer seg. Kjæresten forholder seg helt rolig, sier han.

Takknemlige litauere

– Har du noen kontakt med lokalbefolkningen?

– Vi har veldig liten kontakt med litauiske militære, og enda mindre med de sivile. I likhet med militærleire i Norge, er heller ikke denne plassert «midt i smørøyet», så der er lite bebyggelse rundt. Det viktigste er at det er områder rundt som passer til å drive øvelser i. Men vi får høre av våre overordnede at litauerne setter stor pris på at vi er her, sier August fra Kristiansand.