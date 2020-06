Førstemann over den nye Varoddbrua: – Det er jo gøy

Nabil Sulaiman ble førstemann over den nye Varoddbrua. Her får han overrakt en gave av Rune Galteland, hovedbyggeleder for byggingen av den nye Varoddbrua. Foto: Tormod Flem Vegge

Natt til mandag åpnet den nye Varoddbrua for ordinær trafikk. Samtid ble den gamle hengebroa stengt av for godt. Vi traff både førstemann over den nye broa og sistemann over den gamle.

