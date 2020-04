Nytt koronadødsfall i Kristiansand

En beboer ved Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand døde tirsdag. Vedkommende var en av de med kjent smitte.

Totalt fire beboere ved Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand har dødd av koronavirus. Foto: Tormod Flem Vegge

KRISTIANSAND: I en pressemelding sier ordfører Jan Oddvar Skisland at tankene går til de etterlatte. Samtidig roser han de ansatte som er satt til å stå i første linje i denne vanskelige situasjonen.

Ifølge kommuneoverlege Dagvinn Haarr var dødsfallet ventet. Avdøde var en av pasientene som fikk påvist koronasmitte rundt 26. mars.

– Alle tilfellene på omsorgssenteret henger sammen, og de testet positivt i tiden fra 26.-30. mars, sier Dagfinn Haarr.

Det er ifølge kommuneoverlegen ikke er påvist smittespredning eller nysmitte på institusjonen etter at strengere smitteverntiltak er satt i verk.

– De ansatte gjør en enestående jobb med å begrense smitten og gi god pleie i en svært krevende situasjon, sier Dagfinn Haarr.

Ordfører Jan Oddvar Skisland understreker på at det er mange eldre og syke i kommunen som er ekstra sårbare. Derfor er det veldig viktig at alle overholde smittevernreglene som å holde avstand for å beskytte hverandre mot smitte.

Alle sykehjemmene i Kristiansand er som følge av pandemien stengt for besøkende, og det er iverksatt strenge smittevernprosedyrer.

Tirsdagens dødsfall var det sjette i Kristiansand og det fjerde ved Stener Heyerdahl omsorgssenter.