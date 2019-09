Her bodde sju mennesker. I dag startet rivingen av romleiren.

Tirsdag morgen gikk arbeiderne i gang med å fjerne den omstridte romleiren under Vesterveibroa. Kristiansand Røde Kors mener det er uakseptabelt at ikke tiggerne har et sted å være før den kommunale nødovernattingen åpner i november.