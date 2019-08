Jensen: – Avtalen er et steg i riktig retning

Jensen kommenterte forslaget til bompengeavtale etter Frps ekstraordinære landsstyremøte søndag.

– Avtalen er et steg i riktig retning, selv om vi selvfølgelig skulle gått enda lenger, sa Jensen.

Hun bekreftet også at Venstre så langt ikke ser ut til være enig i hele innholdet i forslaget.

Det er i tråd med opplysninger TV 2 får fra ikke navngitte kilder. De sier at Venstre-leder Trine Skei Grande har opplyst at hun ikke står bak avtaleforslaget slik det er blitt presentert for Frps landsstyremøte.

Jensen mener det nå er opp til Venstre å finne ut hvordan de skal forholde seg til avtaleforslaget – og at statsminister Erna Solberg (H) må avklare situasjonen hvis det ikke er mulig å bli enige.

Så langt er ikke hele innholdet i avtaleforslaget kjent. Ifølge Jensen vil forslaget innebære lavere bompengebelastning både i distriktene og byene.