Varsling av etter­latte: Poli­tikerne vil vrake admi­nistra­sjonens nei

Høyre og KrF fikk flertall i oppvekstutvalget for et forslag om varsling til etterlatte når gjerningspersonen er under 15 år.

Ida Grødum er en av to Høyre-representanter i oppvekstutvalget i Kristiansand. Foto: Jacob Buchard

KRISTIANSAND: – Vi mener at dette er en viktig sak å støtte opp om, spesielt da dette er noe lokalmiljøet i Søgne har vært svært preget av, sier Høyres Ida Grødum.

Administrasjonen i Kristiansand hadde innstilt på ikke å støtte en lovendring for varsling av fornærmede og etterlatte når gjerningspersonen er under 15 år.

«Det er særlig ungdommens behov for beskyttelse av sitt privatliv som taler mot innføring av varslingsregler», skrev oppvekstledelsen og rådmannen i sin innstilling til høringssvar.

I oppvekstutvalget tirsdag fikk imidlertid Høyre og KrF flertall for å be administrasjonen endre til at «etterlatte skal ha rett til å bli varslet hvis gjerningspersonen er i nabolaget».

Regjeringen har ennå ikke bestemt seg for å innføre varslingsregler, men har sendt et forslag til lovendring på høring.

Bakgrunnen er Søgne-drapet der 14 år gamle Alma Gabriela Knutsen ble drept av en jevngammel gutt. Fordi han ikke ble dømt for drapet, hadde ikke de etterlatte samme rett på informasjon.

Jentas foreldre har arbeidet for en lovendring. I Fædrelandsvennen tirsdag reagerte mor Nina Knutsen på administrasjonens nei til varsling.

– Ikke forsvarlig

– Det å måtte leve i frykt for å møte vedkommende på butikk og i nabolaget er ikke forsvarlig for familie og venner i et lite lokalsamfunn, sier Grødum.

– Mener du at venner også skal rett på informasjon?

– Nei, absolutt ikke, men dog igjen er det viktig at venner får oppfølging i etterkant og veiledning til hvordan man skal takle slike situasjoner dersom de skulle oppstå.

– Hva tenker du om administrasjonens frykt for spredning av informasjon om unge gjerningspersoner?

– Jeg forstår administrasjonens frykt, men det er desto viktigere med de etterlattes frykt for å møte vedkommende der man ferdes daglig.

– Skjønnsvurdering

I forslaget fra regjeringen skal fornærmede og etterlatte kunne informeres om hvilken institusjon gjerningspersonen bor på og hvor lenge. Men dette skal ikke skje hvis det er fare for gjerningspersonens egen sikkerhet.

Permisjoner eller rømninger skal også varsles om, men bare dersom det er sannsynlig at fornærmede eller etterlatte kan treffe på gjerningspersonen.

– Forslaget vårt handlet primært om å korrigere høringen til at etterlatte skal varsles. I hvilket omfang skal vi ikke legge oss inn på, det må være en skjønnsvurdering fra ulike instanser, politiet, barnevern, kommune med flere, sier Ida Grødum (H).

Ikke gruppebehandlet

Aps og SVs representanter i oppvekstutvalget stemte mot forslaget til Høyre og KrF, men dette handler om at saken ikke er gruppebehandlet hos dem ennå, forteller leder av oppvekstutvalget, Åse Løvdal (Ap).

– Dette er en vanskelig avveining, men det er mye som taler for at fornærmede og etterlatte får en stor ekstrabelastning ved ikke å bli varslet, sier Løvdal.

Dermed er det stor sannsynlighet for at det blir flertall for å overstyre administrasjonen når høringssvaret skal opp i formannskapet 10. juni.