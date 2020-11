– Burde ha gått opp et lys før

Ronny Moksnes mistet sin far i drapet i Vågsbygd 10. desember i fjor. Foto: Eivind Kristensen

Ronny Moksnes sin far ble drept i Vågsbygd for et år siden. Moksnes reagerer på at ikke 61-åringen som har erkjent drapet ble tatt hånd om etter en voldsdom 13 dager før drapet.

