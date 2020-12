Gunnar Strømme og Kurt Mosvold i front for en storslagen eiendomshandel på elvebredden i Kristiansand. Bak fra venstre står finansdirektør Henning Kaste Isaksen og utleieansvarlig Bente Mosvold Andersen fra Mosvold & Co, og daglig leder Monica Strømme Mushom i Kjøita park 1 AS. På denne siden av bygget er det regulert for ytterligere 10.000 kvadratmeter. Foto: Kjartan Bjelland