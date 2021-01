Seks smittetilfeller fra Bellini-utbruddet

Bellini har gitt Kristiansand kommune en oversikt med 149 personer som har registrert seg frivillig som gjester i den aktuelle perioden fra lørdag 2. januar til lørdag 9. januar. Foto: Janne Birgitte Prestvold

To ansatte, to gjester og to nærkontakter er smittet etter utbruddet på restaurant Bellini. Antallet forventes å stige.

