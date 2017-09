Klart for den store valgdebatten

KRISTIANSAND: – Utenforskap, hva som er norske verdier og hvilken regjering en får ved å stemme på de ulike partiene blir de tre hovedtemaene under valgdebatten på utestedet Kick i Kristiansand sentrum. Vi håper på godt med folk til arrangementet, som også blir direkteoverført på fvn.no, sier møteleder og politisk redaktør Vidar Udjus i Fædrelandsvennen.

Mediehuset står som arrangør av debatten, der politikere fra ni partier er invitert. Vidar Udjus sier de ikke kunne ha med alle 17 som stiller liste, og derfor tok med de som ifølge meningsmålingene i høst vil ha en mulighet til å blir representert på Stortinget. Hvert parti stiller med én kandidat, uavhengig av om hun eller han representerer Aust- eller Vest-Agder.

Ni partier invitert

Det ni som skal sitte i panelet er Åshild Bruun-Gundersen (Frp, Aust-Agder), Ingunn Foss (H, Vest-Agder), Kjell Ingolf Ropstad (KrF, Aust-Agder), Petter N. Toldnæs (V, Aust-/Vest-Agder), Gro-Anita Mykjåland (Sp, Aust-Agder), Kari Henriksen (Ap, Vest-Agder), Mali Steiro Tronsmoen (SV, Vest-Agder), Birte Simonsen (MDG, Vest-Agder) og Yngve Kronstad Johansen (Rødt, Vest-Agder).

Fersk meningsmåling

Tidsrammen for debatten er i utgangspunktet fem kvarter, så med ni partier må det holdes en stram regi. Det er lagt opp til at de som følger debatten på nett skal kunne komme med spørsmål eller kommentarer.

– Dersom den er klar, vil vi under valgdebatten presentere en helt fersk meningsmåling som er gjort for Fædrelandsvennen for både Aust- og Vest-Agder. Det blir den siste lokale meningsmålingen før valget, så den er det knyttet seg stor spenning til, sier Vidar Udjus.

I forkant av debatten har Fædrelandsvennens tv-team vært ute på gata og hentet inn kommentarer om temaene som politikerne skal debattere.