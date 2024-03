KRISTIANSAND: – Båten ligger på tre-fire meters dyp, opplyser Rune Nomeland.

Han er dykkerleder for Kristiansand Bygg AS, som blant annet driver med dykkertjenester.

Fredag morgen var dykkere og kranbil på plass for å heve båten «Soltroll» som lå på bunnen av Otra.

En dykker i vannet ved Tangen. Hovedoppdraget hans var å feste stropper til den sunkne båten. Foto: Tormod Flem Vegge

– Nå sender vi ned dykkere for å se om vi kan få montert stropper under båten, sier Nomeland.

Båten har her akkurat nådd vannoverflaten. Kranfører Kristen Flaa (til venstre) og dykkerleder Rune Nomeland. Foto: Tormod Flem Vegge

– Jeg tar over når dykkerne har festet stroppene under skroget. Båten løftes til overflaten, slik at den kan lenses. Jeg holder båten oppe fram til den er tom for vann, forklarer Kristen Flaa, kranfører for Flaa Kran og Transport.

Skylder på husløse

Båten «Soltroll» gikk til bunns i Otra i begynnelsen av januar. Fredag fikk båten se sola igjen. Foto: Tormod Flem Vegge

Båteier Espen Hagemann Sørensen var også på plass – sammen med hunden Bella (8 måneder).

51-åringen forteller at båten har ligget ved brygga ved Otra – like ved Tangen videregående skole – siden 2016 da han kjøpte den.

Sørensen har selv bodd i båten en periode.

Båteier Espen Hagemann Sørensen med hunden Bella. Foto: Tormod Flem Vegge

I jula fikk han beskjed via bekjente at de hadde oppdaget at båten var okkupert av tre personer.

– Tre husløse «nisser» hadde ødelagt alt av lenser og elektronikk. Jeg har vurdert å anmelde det, men vet ikke om det har noen hensikt, sier 51-åringen.

Båten var full av vann 1. januar, og den ble da forsøkt lenset for vann manuelt, ifølge Sørensen.

2. januar ble det konstatert at båten hadde sunket.

Kristen Flaa, kranfører for Flaa Kran og Transport, sørget for å løfte opp «Soltroll» fra havbunnen. Foto: Tormod Flem Vegge

– Ryddig

Båten, som er 35 fot, ble bygget i Tønsberg i 1996.

– Jeg begynte å pusse opp båten i fjor. Den var et smykke før, og den ville blitt et smykke etter oppussingen. Treverket er fantastisk. Jeg orker ikke å ha noe med båten å gjøre etter dette. Hvis noen har lyst til å ha skroget, skal de få det, sier Sørensen, som også vil vurdere å hogge opp båten.

– Kanskje Bragdøya Kystlag vil ha skroget, spør han.

– Hvor mye vil hevingen koste deg?

– 4300 kroner i timen for dykkere og 2500 kroner i timen for kranbil.

Ved 10-tida fredag var «Soltroll» løftet opp fra bunnen av Otra. Foto: Tormod Flem Vegge

Ved 10-tida var båten hevet og i ferd med å lenses for vann. Noe senere ble båten lagt på brygga.

Morten Nilsen, fagansvarlig for de kommunale småbåthavnene i Kristiansand, sier båteier selv har ansvaret for å sørge for heving og fjerning av båten sin hvis den skulle synke.

– Eier må ta dette på egen regning. Hvis vedkommende har forsikring, tar forsikringsselskapet i mange tilfeller regninga, kommenterer han.

– Eieren av «Soltroll» har opptrådt veldig ryddig. Han har hele tida hatt intensjon om å heve båten og vi har hatt jevnlig kontakt, sier Nilsen.