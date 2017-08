79-åring kom uskadet fra denne utforkjøringen

SØGNE: Det var klokka 11.50 lørdag formiddag at politiet fikk melding om hendelsen. Meldinga gikk ut på at en bil hadde havnet utfor veien ved Kikkerheia, og at det ikke var personskader.

Ifølge nettstedet N247 var en 79 år gammel kvinne alene i bilen da uhellet fant sted. Bilen skal ha holdt lav hastighet, og trillet ut av veien før den havna på taket i en skråning. Sjåføren har deretter krøpet uskadet ut av bilen.

Lørdag ettermiddag ligger bilen fremdeles på taket, etter et mislykket bilbergingsforsøk.