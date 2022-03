KRISTIANSAND: - Vi er mye på tur sammen, men vi har aldri vært på konsert etter en skogstur før. Dette er noe nytt og et kult konsept, smiler Gro Anita Lybeck.

Hun og venninnen Hilde Tholin byttet ut fredagstacoen med fullmånekonsert hos vaffelbua i Jegersberg, sammen med over 60 andre konsertdeltakere.

– Vi ville gjøre noe vi ikke hadde gjort før. Oppleve fullmåne og konsert i fine omgivelser. Dette vil vi absolutt gjøre igjen, legger Hilde Tholin til.

Gro Anita Lybeck og Hilde Tholin håper på flere konsertopplevelser under åpen himmel i Jegersberg. Foto: Damares Stenbakk

Her sang koret «John Tinnicks» etterfulgt av lokalartist Irmelinn Ramo på piano og full vokal. Ramo er også arrangør av eventet.

Hun serverte egenkomponerte sanger og flere kjente låter fra populære artister.

Sjekk hvem som var på fullmånekonserten lenger ned i saken!

Pause fredagsunderholdninga

Ifølge arrangør Irmelinn Stakkeland Ramo ønsket hun å kombinere en kunstnerisk opplevelse med musikk i naturskjønne omgivelser.

Hun kom på ideen etter å ha gått jevnlig tur i terrenget etter at bua sto ferdig i Jegersberg i 2019.

– Hvordan bruke bygget på best mulig vis? Jo, holde utekonsert på så fantastisk plass. Da får man nydelig lyshjelp fra månen. Derav navnet fullmånekonsert, sier Stakkeland Ramo.

Arrangør Irmelinn Stakkeland Ramo, som også går under artistnavnet Irmelinn Ramo. Hun er musikklærer og har ledet flere kulturprosjekter i Kristiansand. Foto: Damares Stenbakk

For å få friluftsfølelsen før konsertopplevelsen arrangerte Midt Agders Friluftsråd en felles vandring opp til Vaffelbua.

Etter flere gode tilbakemeldinger håper Stakkeland Ramo at hun kan fortsette å skape konsertopplevelser i Jegersberg framover.

Om det hele blir godkjent krysser hun fingrene for at flere vil sette fredagsunderholdninga på pause, for å ta turen til Vaffelbua for en musikalsk og grønnere opplevelse.

– Flere synes det er spennende med å gå ut i skogen for en konsert, spesielt etter korona. Vi venter på svar på søknaden vår til å kunne arrangere flere fullmånekonserter.

– Om det skjer, håper vi at folk kan ta turen ut og heller se The Voice i reprise, sier Irmelinn med et glimt i øyet.

Se bildene fra den naturskjønne konserten her:

Anne-Mette Torgersen jobber selv i kulturbransjen og støttet opp venninnen Iremlinn som inntok scenen fredag kveld. - Dette er et så spennende konsept, sier hun. Foto: Damares Stenbakk

Per Svein Holte og Magnus Thomassen er opptatt av natur, skog og mark - og synes det var fint med vakre toner i grønnere omgivelser. De er begge engasjerte i Midt Agders Friluftsråd. Foto: Damares Stenbakk

Inger Syvertsen og Kristian Valnev mener utekonserten er god erstatning for fredagskosen. - Dette er god erstatning for The Voice, smiler Valnev. Foto: Damares Stenbakk

Susanne Nordbø, Ester Olsson, Olaug Elin Beckmann og Kristine Nordbø tok fatt på sykkelen for å få med seg konsertopplevelsen i Jegersberg. Foto: Damares Stenbakk

Kjetil Thorkilsen og Åshild Unhjen ble nysgjerrig da de fant arrangementet på Facebook. - Vi ville prøve noe utenom det vanlige, sier Åshild. Foto: Damares Stenbakk

Maria Stødle (f.v) og Maria Kostøl serverte vaffler og hygget seg under fullmånekonserten sammen. Foto: Damares Stenbakk

Tilde Storebø hjalp også til under arrangementet. - Dette er veldig hyggelig, sier hun om fredagens konsertopplevelse. Foto: Damares Stenbakk

Her synger Irmelinn Ramo til over 60 tilskuere under åpen himmel. Etter å ha drevet med musikk i over 13 år har hun gitt ut flere singler og ett album. Foto: Damares Stenbakk

For Sigrid Eldet, Anne Grethe Osbak Vernegaard og Monica Andersen var varm drikke og søt musikk i naturskjønne omgivelser definisjonen på fredagskos. Foto: Damares Stenbakk

Solveig Mathisen, Eva Storlien Syltevik, Anja Engen og Mette Edvardsen samlet venninnegjengen for å hygge seg sammen denne fredagskvelden. Foto: Damares Stenbakk

Her nyter familiemedlemmene Hilde Stakkeland, Anette Stakkeland-Nordbø, datter Olana og Oddbjørn Stakkeland varme noter sunget av arrangøren selv. Foto: Damares Stenbakk