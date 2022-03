– I lys av artiklene Fædrelandsvennen har publisert om behandlingen av unge med spiseforstyrrelse skal vi foreta en journalgjennomgang, sier klinikkdirektør for psykisk helse ved Sørlandet sykehus, Vegard Øksendal Haaland.

Sørlandet sykehus har hittil i år registrert 132 personer mellom 15 og 25 år som mottar aktiv behandling for anoreksi.

– Vi kommer til å gå gjennom 33 journaler. I forkant kommer vi til å formulere noen spørsmål som skal besvares. Spørsmålene lager vi blant annet på bakgrunn av anbefalinger fra helsedepartementet og problemstillinger som er reist i Fædrelandsvennens artikler. Deretter skal klinikere lese gjennom journalene fra A- Å for å se etter forbedringspunkter og eventuell sprik i behandlingen, sier Haaland.

Kobler inn spesialistsenter

Sykehuset har også bedt ansatte ved Rasp, spesialistsenteret for spiseforstyrrelser ved Ullevål, om å gå gjennom noen av journalene.

– På denne måten får vi et blikk utenfra på hvordan vi driver arbeidet ved Sørlandet sykehus. Vi vil se om det er forskjeller i hvordan vi selv og Rasp vurderer den behandlingen unge pasienter med anoreksi får ved Sørlandet sykehus, sier Haaland.

Resultatene av journalgjennomgangen skal være med på å prege sykehusets behandling av unge med anoreksi ved sykehuset i fremtiden.

Dette er saken Sørlandet sykehus opplevde i fjor en kraftig økning i antall unge med alvorlig spiseforstyrrelse. Ledelse og ansatte i Abup opplever at det er vanskelig å få fatt i rett kompetanse til å gi et best mulig tilbud. Pårørende og pasienter har gjennom Fædrelandsvennen fortalt om hvordan de opplever å bli kasteballer i systemet og hvor utfordrende det er å være både foreldre og behandlere over lengre tid.

Nytt tilbud

Siden nyttår har 13 familier med unge med spiseforstyrrelser også fått tilbud om dagbehandling ved Abup.

– Vi har sett at vi mangler et tiltak som ivaretar familiers behov for behandling og oppfølging mellom det polikliniske og døgnbaserte tilbudet. Flere familier opplever fragmenterte forløp, hvor pasient og pårørende har måttet forholde seg til mange behandlere og institusjoner. Derfor har vi etablert et intensivtilbud hvor pasienter og pårørende møter opp på Abup på dagtid, sier avdelingsleder ved Abup Iris Anette Olsen.

Avdelingsdirektør ved Abup, Iris Anette Olsen, sier flere familier med unge som har spiseforstyrrelse har måttet forholde seg til mange behandlere og institusjoner, Foto: Jacob J. Buchard

Foreldreopprør

Mange som opplever å få alvorlig spiseforstyrrelse inn i familien deltar i noe som heter familiebasert terapi. Det betyr blant annet at pårørende i så stor grad som mulig skal delta i behandlingen av pasienten. Det gjelder blant annet oppfølging og oppmuntring under måltid. Det oppleves ofte belastende for de involverte, særlig når behandlingen trekker ut i tid.

– Det er ikke sikkert at vi har tatt fullt innover oss hvor krevende det kan være for foreldre og pårørende å delta i denne type behandlingsopplegg. I Danmark har foreldre gjort opprør mot denne behandlingsmetoden. Vi håper at dagtilbudet vi nå utvikler kan imøtekomme behovet deres for støtte på en bedre måte, sier Olsen.

Dagtilbudet Abup nå prøver ut er et intensivt opplegg som strekker seg over fire - fem dager.

– Både pasient og pårørende får omfattende støtte og undervisning i løpet av disse dagene. I tillegg intervjuer vi deltakerne etterpå for å finne ut hva som er bra med opplegget vårt og hva som kan bli bedre. Så langt viser foreløpige erfaringer at foreldre er positive til tilbudet, og vi ser at det sannsynligvis er svært gunstig om dette kommer tidlig i forløpet, sier Olsen.