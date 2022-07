Da Ea Rygh gikk tur med en venninne langs vannet søndag, fikk hun øye på det hun først trodde var noen som svømte der. Det viste seg fort å være hvalrossen Freya. Hvalrossen har vekket nasjonal oppsikt etter sine bedagelige stunder i kystens båthavner i sommer.

– Den svømte ganske fort innover, dukket og var plutselig oppe et annet sted, sier Rygh, som forteller om vettskremte fugler i området.

– Det ble litt løping frem og tilbake for å få fanget den på film, sier Rygh, som delte synet på Instagram.

Freya holdt seg først stort sett under vann, og kunne fremstå som at hun hadde gått litt lei av offentlighetens søkelys.

Men senere på kvelden tok hun seg opp på en flytebrygge i området, viser et bilde Aftenposten fikk tilsendt.

Spår svipptur til sentrum

Hvalross-ekspert Rune Aae, stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge, følger tett med på Freyas bevegelser gjennom observasjoner som meldes inn.

Aae tippet fredag at hun kunne finne veien til operataket.

– Jeg gjetter på at hun roter seg inn mot sentrum. Det blir fort Hovedøya, eller inn mot sentrum og operataket. Det hadde vært spektakulært om hun fant det, sier Aae.

Båter er utsatt

Hvalrosser er egentlig flokkdyr, men Aae anslår at Freya kom bort fra moren sin i toårsalderen. At hun stadig oppsøker folksomme områder, har neppe med ensomhet å gjøre, sier hvalross-eksperten.

– Vi har flere ganger sett at hun oppsøker båter og havner, men kanskje ikke primært folk. Det er kort vei derfra til grunne områder der det er masse skjell. Og det er gjerne der vi legger havneanlegg, sier Aae i forklaringen av tilfeldighetenes sammenfall.

Det er gjerne på flytebrygger eller båter at Freya finner nattero.

Det var ved sitt besøk i Kragerø at hvalrossen Freya virkelig fikk oppmerksomhet i de tusen hjem. Foto: Kragerø Brannvesen, NTB

– På båtene blir det trøbbel, for de tåler ikke en hvalross på 400 kilo. Mange blir ødelagt, og særlig ribbene er utsatt.

Aae forteller at hun bruker hjørnetennene til å komme seg opp i båten.

– Da er det fort gjort å punktere en ribb, sier Aae, som forteller at en ribb nylig sank i forbindelse med et besøk lenger sør.

Advarer mot lek

Foruten materielle skader er Freya langt fra noen folkefiende.

– Hunn-hvalrossene er kun aggressive når de skal passe på kalven sin. Freya er et fredelig individ som må få være i fred.

Forskeren er særlig opptatt av at ingen må finne på å svømme med hvalrossen selv om hun er fredelig.

– Hun kan finne på å leke med oss, og 400 kilo mot 70–80 er en dårlig match. Dersom hun skal leke litt, kan hun ta tak i en arm, dra oss under vann og synes at det er artig. Det kan gå skikkelig galt. Det handler ikke om at hun er aggressiv, men at hun er så svær, sier Aae.

Freya blir sjelden noe sted lenger enn to-tre dager, og Aae sier at turen nå går sørover igjen.