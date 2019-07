Dårlig oppførsel på byen blir dyrere

Såkalt «bølleoppførsel» på byen vil nå koste deg 10.000 kroner, en økning på 2.000 kroner fra tidligere bøtesatser, skriver Romerikes Blad.

Det er politidistriktene på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet som samkjører de nye satsene.

– Det er naturligvis en grunn til at satsene er skrudd opp i helgen. Vi ønsker å forebygge blant annet voldskriminalitet i sentrum, og håper og tror at dette vil ha en preventiv effekt, opplyser avsnittsleder Jørgen Ulseth Hoff på patruljeavsnittet ved Skedsmo politistasjonsdistrikt.

Hoff sier at det er flest innbringelser og bortvisninger ved utesteder som har 18-årsgrense. Ofte går det på at de er for fulle til å slippe inn eller er for aggressive.