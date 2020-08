Person erklært død etter utfor­kjøring i Sokndal

Fylkesvei 44 mellom Flekkefjord og Egersund er stengt som følge av hendelsen.

SOKNDAL: Klokka 17.25 søndag opplyste Politet i Sør-Vest at de rykket ut etter melding om trafikkuhell på Åna-siraveien i nærheten av Jøssingfjorden, i Sokndal kommune.

Den aktuelle veien er fylkesvei 44 som går mellom Flekkefjord og Egersund. Jøssingfjorden ligger i Rogaland.

«Det skal være snakk om en utforkjøring», skrev politiet i sin førstemelding.

Redingshelikopter ble rekvirert fra Sola, men klokka 18.38 opplyste politiet på Twitter:

«En person er erklært død etter utforkjøringen. Vedkommende var alene i bilen og er ikke identifisert. Politiet ivaretar etterforskningen på stedet».

Vegtrafikksentralen vest opplyser klokka 18.28 at fylkesvei 44 er stengt og at omkjøring foregår via E 39.

