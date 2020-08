Ordfører og eks-ordfører kan havne i duell

Det kan dra seg til mot en skikkelig Iveland-duell i kampen om førsteplassen på stortingslista i Agder Senterparti.

KRISTIANSAND: – Vi har mange dyktige Sp-folk i Agder, og her vil det være flere mulige kandidater. Og ingenting er bedre enn det, at det er kamp om mandatene og at mange vil gjøre en jobb for å løfte partiet i landsdelen, sier Gro -Anita Mykjåland (43) på spørsmål om hva hun tenker om den mulige duellen.

Tidligere Iveland-ordfører Ole Magne Omdal og nåværende ordfører Gro-Anita Mykjåland sto på hver sin liste før stortingsvalget i 2017. Før neste års valg er begge hete navn for førsteplassen på den samme lista, som partiet stiller i valgdistriktene Aust- og Vest-Agder.

– Dette har jeg veldig lave skuldre til. Vi er gode partikolleger, og nå skal vi la lokallagene og nominasjonskomiteen gjøre jobben sin. Og så er jeg sikker på at partiet slutter rekkene for å støtte opp om lista som til slutt blir valgt ved nominasjonsmøtet i november.

– Som regel er det ingen dramatikk rundt dette, men man vet aldri, så vi får bare se. Det viktigste er at vi får representanter inn på Stortinget, sier hun.

Partiet har vokst til nye høyder nasjonalt under Trygve Slagsvold Vedums ledelse, og er ifølge nettstedet pollofpolls i skrivende stund tredje største parti i Norge med 14 prosents oppslutning, basert på et gjennomsnitt av nasjonale målinger.

Man må helt tilbake til 1993 og EU-kamp for å finne de forrige Sp-representantene fra Agder, henholdsvis Terje Sandkjær og Sigurd Manneråk.

I 2017 tok partiet 6,5 og 8,3 prosent av stemmene i henholdsvis Vest-Agder og Aust-Agder. Det innebar stor framgang fra valget fire år før, men Sp må gjøre det enda bedre for å knipe sikker plass på Sørlandsbenken.

Mykjåland har sittet i sentralstyret siden 2013 og er med i partiets programkomité. Hun gjorde det tidlig klart at hun er motivert for å stille til neste års stortingsvalg.

Alder kan tale til fordel for henne. I en alder av 43 noe har hun flere år foran seg i politikken enn Omdal, som er 64. Sistnevnte er åpen for å stille dersom han er ønsket.

– Jeg er ett av 40 navn, og så må nominasjonskomiteen jobbe. Jeg har ikke sagt noe til dem, men jeg skulle gjerne sett at de var litt kreative. Det blir spennende å se hva de kommer fram til, sier Omdal.

– Men er du villig og motivert?

– Jeg sier ikke at jeg vil slåss for en plass på lista, der får andre og nominasjonskomiteen vurdere om jeg er verdig til å stå. Men får jeg plass så skal jeg slåss for at Sp blir representert på Stortinget og at Sp i Agder får uttelling for å være der, sier han.

Leder av nominasjonskomiteen, Kåre Haugaas fra Tvedestrand Sp, sier at andre runde i nominasjonsprosessen avsluttes ved utgangen av august. Da skal lokallagene ha sendt inn sine forslag med ti navn i rangert rekkefølge.

Det vil så bli intervjuer med de mest opplagte kandidatene, før det lages en innstilling til nominasjonsmøtet 28. november.

– Har dere vært i kontakt med de mest aktuelle?

– Vi har pratet med kandidater så klart, men vi har ikke gått så konkret inn i det ennå at vi har begynt å rangere dem. Det skal vi gjøre etter forslag fra lokallagene.

Andre navn som trekkes fram er fylkesnestleder og gruppeleder i fylkestinget Oddbjørn Kylland, samt fylkesleder og Hægebostad-ordfører Margrethe Handeland.

– Jeg har fått spørsmålet fra nominasjonskomiteen om jeg er villig til å stå på lista eller ikke, og jeg har ikke svart at jeg ikke vil, sier Oddbjørn Kylland, som også er lokalpolitiker i Lillesand.

Med det bekrefter han at han er en mulig kandidat dersom nominasjonsmøtet skulle ønske det.

– Ingen er spurt om å stå på førsteplass ennå, og så er dette en prosess som nominasjonskomiteen må kjøre. Det viktigste er at vi får en samlende liste for hele fylket, sier han.

Fædrelandsvennen fikk ikke kontakt med Handeland for kommentar onsdag.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn