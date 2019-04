Leteaksjon etter mann (22) - visste ikke selv at han var savnet

BYKLE: Operasjonsleder Miriam Stausland ved Agder politidistrikt bekreftet klokka 09.50 søndag formiddag at det ble iverksatt en leteaksjon etter mannen.

Politihelikopter ble kalt ut til området ved det gamle høyfjellshotellet i Skisenterveien på Hovden i Vest-Agder.

Mannen hadde ikke kommet hjem etter et arrangement, og ble først meldt savnet klokken 03.20 natt til søndag. Søndag morgen iverksatte politiet en omfattende leteaksjon på Hovden.

– På morgenkvisten ble det gjort funn ute av klær som tilhørte mannen, og da ble vi ekstra bekymret. Vi visste ikke hva som hadde skjedd med ham, men det er kjent at man ved nedkjøling kan få en varmefølelse som gjør at man tar av seg klær. Derfor ble det iverksatt søk, sier Stausland.

Politi, frivillige fra Røde Kors og tre ekvipasjer fra Norske redningshunder, samt fjellredningsgruppe og politihelikopter ble kalt ut for å bidra i letingen.

Like over klokken 10, kort tid etter at leteaksjonen ble varslet, ble mannen funnet. Han har ikke hatt behov for helsehjelp.

– Han kom gående mot leiligheten der han egentlig skulle bo. Han hadde havnet på en annen hytte og tatt tilhold der. Han visste ikke selv at han var savnet, sier Stausland.