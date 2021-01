Hele skolen må koronatestes

15 år gamle Tobias Eskeland testes for korona av sykepleier Torild Heddeland onsdag formiddag. Hele Vassmyra ungdomsskole må gjennom testingen etter at flere elever og ansatte har fått korona. Foto: Jarle R. Martinsen

Alle de rundt 290 elevene og et 40 talls ansatte på Vassmyra ungdomsskole i Mandal måtte testes etter at to elever og to ansatte har fått korona.

