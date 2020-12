Gruvedødsfallet: Mann pågrepet og siktet for drap

Politiet i Agder har tirsdag formiddag foretatt pågripelse av en mann i 30-årene i forbindelse med Ørjan-Helmer Gundersen Solum (24) sin død.

Ørjan Helmer Solum (24) ble funnet død i en gruve i Arendal 19. mai. Han hadde da vært sporløst borte siden 25. mars. Foto: Olav Svaland

ARENDAL: Det opplyser Agder politidistrikt i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Siktede ble pågrepet i formiddag. Pågripelsen forløp udramatisk, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder-politiet til Fædrelandsvennen.

Ørjan-Helmer Gundersen Solum ble funnet død i Steinsåsgruvene i Arendal 19. mai i år. 24-åringen hadde da vært savnet i to måneder.

Mannen som ble pågrepet tirsdag er siktet for drap eller medvirkning til drap på Solum. Politiet ønsker ikke å uttale seg om grunnlaget for siktelsen.

– Det er den samlede etterforskningen som gjør at vi mener det er skjellig grunn til mistanke mot ham. Jeg kan ikke gå inn på detaljer av hensyn til den videre etterforskningen, sier Bruvoll.

Mannen i 30-årene vil bli forsøkt avhørt i løpet av dagen. Det er uvisst hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Vi vil avhøre ham dersom han er villig til det. Deretter tar vi sikte på at å begjære ham varetektsfengslet, sier Bruvoll.

Ørjan-Helmer Gundersen Solum (24) ble funnet død i en gruve 19. mai. Politiet mener 24-åringen ble drept. Foto: Privat

Kan bli flere pågripelser

Mannen er kjent for politiet fra tidligere. Bruvoll opplyser at han tidligere har blitt avhørt som vitne i saken.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser.

– Vi sa i forrige uke at vi hadde flere personer av interesse. Nå mener vi å ha skjellig grunn til mistanke mot mannen som er pågrepet, så vil den videre etterforskningen avgjøre om det blir ytterligere pågripelser, sier Bruvoll.

Drapshypotese styrket

Obduksjonen av Solum viste at han døde av drukning, men kunne ikke slå fast om dødsfallet skyldtes en straffbar handling eller en ulykke.

I starten av desember uttalte Bruvoll til Fædrelandsvennen at hypotesen om at 24-åringen hadde blitt utsatt for en alvorlig straffbar handling, var styrket.

Politiet hadde da flere personer i søkelyset.

– Personene som nå er interessante er kjente for politiet og har vært innom saken tidligere. Det er mange som har vært inne i saken gjennom hele etterforskningen, men det er noen vi har flere spørsmål til, sa Bruvoll da.

I etterkant ble det gjort nye undersøkelser ved gruvene, der 24-åringen ble funnet død.

Saken oppdateres.

I starten av desember gjorde politiet nye undersøkelser i området der 24-åringen ble funnet død. Det ble blant annet brukt drone. Foto: Ernest Boswarva

