Bilen foran kjørte på rådyr – ødela panseret på bilen bak

KRISTIANSAND: – Jeg husker jeg tenkte at nå må du holde hodet kaldt. Det er jo fort å få panikk, sier Kristiansand-kvinnen, som ikke ønsker å ha navn og bilde i avisen.

Tirsdag kveld kjørte hun i 70-sona på Hamresanden i retning Kjevik da en bil med tilsynelatende hastverk kjørte forbi henne og bilen som lå bak.

Etter å ha kjørt nedover Setesdal tidligere samme dag hadde hun vært obs på vilt langs veien i flere timer, men ventet ikke at hun skulle møte rådyr i urbane strøk på Hamresanden.

Plutselig kom det likevel fra svært uventet hold da bilen foran kjørte på et rådyr.

– Jeg så rådyret komme i lufta, og følte at jeg så det inn i øynene da det traff, sier kvinnen.

Eirin Margrethe Fidje

Kastet i været to ganger

I bilen bak satt Silvia Kallevig og ble vitne til hele. Hun rakk å reagere på at forbikjøringen ble gjort i høy fart, før bilen kjørte på rådyret på frambena.

– Rådyret spratt opp og snurret rundt to-tre ganger i lufta før det havnet på panseret til bilen foran. Det ble kastet opp igjen og snurret noen runder til, før det landet foran bilen min, forteller Kallevig.

Kvinnen som hadde fått rådyret på panseret fortsatte å kjøre rundt hundre meter for å kunne svinge inn på en busslomme. Kallevig satt i bilen og var overrasket over at kvinnen ikke var skadet.

– Det er noe av det styggeste jeg har sett, det er slik man bare ser i en actionfilm.

Søkte etter rådyret

Selv om det da hadde blitt truffet av to biler i fart og landet rett på asfalten, klarte rådyret å løpe inn i skogen. Politiet og viltnemnda ble varslet, men politiet rykket ikke ut ettersom det ikke dreide seg om personskade. Bilen som kjørte på dyret i første omgang forsvant uten å stanse.

– Det er helt forferdelig, både å råkjøre på den måten, og så ikke stoppe. Jeg så ikke bilskiltet, og heller ikke biltypen, så jeg vet ikke hvem det kan ha vært, sier kvinnen.

Ronny Reitan i viltnemnda søkte etter rådyret i tre timer uten funn. Han sier at dyret sannsynligvis er dødt.

– Ut fra skadene på bilen er det nok dødt. Særlig når dyrene blir påkjørt i siden kan de springe utrolig langt, og i femti prosent av tilfellene finner vi aldri dyret. Det er et kjempeproblem selv med sporhund, sier Reitan.

Han sier at det til tider er enormt mange viltpåkjørsler på veistrekket mellom Kjevik og Timeneskrysset.

– Vi ser av og til en dårlig holdning blant sjåfører ved at de bare kjører og lar dyrene ligge, men generelt er folk flinke.