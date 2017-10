Politiloggen torsdag 5. oktober 2017

KRISTIANSAND: Pizza-utrykking

03.45: Nødetatene rykket ut til Kongsgård Allé etter melding om røykutvikling fra en bygård. Det viste seg at det var en overstekt pizza som forårsaket røyken. Ingen personer kom til skade.

KRISTIANSAND: Musikk og narko

01.06: Politiet oppsøkte en bolig på Hellemyr etter at naboer hadde klaget på høy musikk. På stedet ble det påvist mindre mengder narkotika. Forholdet ble erkjent.

KRISTIANSAND: Fyllekjørte på tohjuling

00.58: Politiet pågrep to personer som kjørte på en stjålet moped. Føreren er mistenkt for ruskjøring, og ble tatt med til legevakta for å avgi blodprøve. Begge ble satt i arresten. Pågripelsen skjedde i Hannevika.