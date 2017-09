Har kjøpt strandperle som helårsbolig på Ågerøy

LILLESAND: Det skriver Agderposten torsdag, som anslår at popstjernen har gitt seks millioner for eiendommen og huset.

Det er ikke boplikt på øya, men avisen skriver at Harket i egenerklæringen til kommunen om konsesjonsfrihet på eiendommen har krysset av for at eiendommen skal brukes som helårsbolig.

Kjartan Bjelland

Enkel standard

Huset ble lagt ut for salg i august 2016 til 6,9 millioner kroner. Ifølge prospektet holder huset en enkel standard, med behov for betydelig modernisering.

Ifølge prospektet er det er innlagt vann og strøm. Men huset mangler bad.

Eiendommen ligger i Indre Skyllevig, er på 142 kvadrat og er fra 1925.

Slettet nummeret

Det er eiendomsmegler Jan O. Birkenes i DnB eiendom som har stått for salget.

Han ønsker ikke å kommentere saken nærmere. Men ber om at vi lar selgeren få være i fred.

– Når det gjelder kjøperen så har jeg lovet å slette telefonnummeret. Og det har jeg gjort. Så der kan jeg heller ikke hjelpe med opplysninger, sier Birkedal som understreker at han ellers vil være behjelpelig på alle måter.