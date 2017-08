Kunder ble trukket flere ganger på Vipps

Det er usikkert hvor mange vippsbrukere som er blitt rammet av feilen, som gjør at de belastes dobbelt opp for transaksjoner, melder E24 som først omtalte problemet. Det ble først meldt om doble transaksjoner fra DNB, men siden er det meldt om multiple transaksjoner.

– Vi har hatt tekniske problemer, der kunder er blitt trukket flere ganger for samme transaksjon. Derfor har vi tatt ned Vipps til feilen er løst. Vi antar at vipps er oppe igjen om kort tid, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB til Aftenposten.

DNB har drevet feilretting fredag morgen, men oppga frem til titiden at de ikke hadde oversikt over hvordan feilen oppsto, eller hvor mange som er rammet av feilen.

Ifølge DNB er beløpene ennå ikke tilbakebetalt.

– Vi må bare beklage overfor dem som er blitt rammet, sier Marit Giske i DNB til E24.

Gjelder cirka 3500 personer

– Vi fikk vite om problemet i morges, men at det ikke gjaldt alle kunder, men omtrentlig 3500 personer. Vi tok så ned Vipps mellom klokken ni og halv ti for å unngå flere problemer og sikre oss at ting fungerer når appen er oppe igjen, ifølge Dalsbø.

Han sier de nå ser fellestrekk mellom dem som er trukket, og har en formening om hvordan dette skal ha skjedd. Mer vil han ikke utdype før feilen er rettet opp.

– Men vi har lagt ut melding på facebooksiden vår til kundene, og legger ut en beskjed på vipps.no for å opplyse om problemet snart.

Trukket over 14 000 kroner

Ifølge E24 skal Anders Hagen (40) ha blitt trukket for øverføringer på 1100 kroner hele 13 ganger.

– I morges skulle jeg sende penger til en kompis, for et restaurantbesøk, og så hang appen seg opp. Jeg lot den stå og jobbe, signerte med bank-id, og så sto den og jobbet igjen. Så da restartet jeg appen. Da så jeg at jeg var trukket for beløpet 13 ganger, forteller Hagen til E24.

Han kunne også se at han var trukket for over 14.000 kroner i nettbanken sin.

– Jeg kontaktet banken, og de klarer ikke å gi noen svar. Nå kan jeg ikke logge inn, og jeg vet ikke når jeg kan få pengene tilbake, sier Hagen.

«Ups noe gikk galt»

Flere i Aftenposten har prøvd å logge inn på Vipps fredag formiddag, og samtlige har fått feilmelding.

Feilmeldingene varierer fra «Uffda, noe gikk galt. Prøv igjen!» til «Kan ikke koble til nettverket».