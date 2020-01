Klart for gaupejakt

Naturvernforbundet påklaget vedtaket, men ble ikke hørt. 1. februar er det derfor klart for gaupejakt i Agder.

Denne gaupa ble skutt ved Kvås i Lyngdal i februar 2013. Foto: Petter Birkeland

Publisert: Publisert: Nå nettopp

AGDER: – Naturvernforbundet har påpekt at gaupa er en sterkt truet art, og at det da er veldig uheldig at det i rovviltregion 1 er åpnet opp for kvotefri jakt, sier Tor Arild Esperås, som er styremedlem i lokallaget i Kristiansand.

Reglene for gaupejakta i Agder er forskjellige avhengig av hvilken kommune det jaktes i.

I rovviltregion 1, som utgjør alle kommunene i tidligere Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, er det kvotefri jakt.

I de tidligere kommunene i Aust-Agder, kan det totalt skytes 20 dyr. Og av disse maksimalt seks hunndyr som er eldre enn ett år.

Det som er likt i hele Agder er at gaupejakta varer fra 1. februar til 31. mars. Nytt av året er at alle jegerne må registrere seg på Fylkesmannens sms-baserte varslingstjeneste.

Ifølge Naturvernforbundet er det sjuende år på rad at den norske gaupebestanden ligger under det nasjonale bestandsmålet på 65 familiegrupper.

Naturvernforbundet mener at rovviltnemdas vedtak om å tillate kvotefri jakt på gaupe er uforenelig med de avtalene Norge har forpliktet seg til om å ta vare på artsmangfoldet.

Publisert: Publisert: 31. januar 2020 22:24

Les også

Flere artikler