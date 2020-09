Kraftig brann i bolig

Lørdag morgen brenner det i en bolig i Holum.

LINDESNES: Meldingen kom klokka 05.14.

Politiet opplyser at de som skal bo i huset er ute. To personer er kjørt til sykehus for kontroll etter å ha pustet inn røyk.

– Brannvesenet melder at det er kontroll på brannen per nå, men det brenner kraftig i boligen. Lite vind gjør at det ikke er fare for spredning til andre bygg, opplyser operasjonsleder på Twitter like før klokka 06.

