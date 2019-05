Ble påkjørt på p-plass, saken henlagt etter tre dager

Bilisten som skrapet opp bilen til Olaf og Maria Gausvik er trolig fanget opp av et overvåkningskamera, men slipper å engste seg for å bli tatt. Politiet har ikke kapasitet til å etterforske saken og strenge personvernregler gjør at ingen andre får se bildene.