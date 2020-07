Politiloggen torsdag 9. juli

Dette har politiet jobbet med onsdag kveld og natt til torsdag.

KRISTIANSAND: Klokka 23.13 onsdag rykket politiet til Rona etter at tipser hadde meldt om mann som gikk rundt med våpen. Mannskapene fikk raskt kontroll på en person som hadde med seg et luftvåpen og en kniv. Det ble ikke truet på noen måte under hendelsen. Vedkommende anmeldes for bæring av våpen på offentlig sted.

KRISTIANSAND: En båt i Vestergapet stanset etter mistanke om promillekjøring klokka 01. Det er tatt prøve av fører og sak opprettet.

MANDAL: 33 båtførere ble kontrollert i skjærgården av politibåten i Mandal onsdag kveld. To båtførere fikk forenklede forelegg for manglende lanternebruk.

KRISTIANSAND: Klokka 01.15 måtte en person innbringes til fyllearresten fra et utested i sentrum. Han skal ha sparket og slått til en vekter, og vil bli anmeldt for det.

TVEDESTRAND: Politiet rykket klokka 01.50 ut til en adresse i sentrum. En person skulle ha knust ei rute og nektet å fjerne seg. Vedkommende forsvant fra stedet like før politiet ankom. Forholdet anmeldes.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn