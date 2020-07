Lars Petter Aasheim er fagansvarlig for bevilling i Kristiansand kommune. Han skryter av uteliv- og serveringsbransjen for hvordan de håndtere smittevern innendørs. Men utendørs kan køen bli et problem. Her sammen med Helle Geheb, enhetsleder for innbyggertorg i Kristiansand kommune. Foto: Kristin Ellefsen