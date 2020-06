Mann funnet død i vann på Gimlekollen

Torsdag morgen opplyser politiet at en mann er funnet død i Trekjønn på Gimlekollen, og at mye tyder på at det er en mann i 20-årene som aldri returnerte aldri fra en joggetur onsdag.

KRISTIANSAND: Mannen la ut på joggetur fra en privat adresse på Gimlekollen klokka 11 onsdag.

Sent onsdag kveld gikk politiet ut med en etterlysning av mannen, etter familiens ønske.

Klokken 06.22 torsdag morgen opplyser politiet at en mann er funnet død i Tretjønn på Gimlekollen.

– Mye tyder på at det er den savnede som er funnet. Avdøde er ikke identifisert, men familien er varslet om funnet, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Politiet legger til at dødsfallet framstår som et uhell i forbindelse med bading.

