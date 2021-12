RISØR: Mannen som ble funnet død er ikke formelt identifisert, men politiet opplyser onsdag ettermiddag at 42 år gamle Eivind Hassel er savnet. Hassel var bosatt på eiendommen som brant.

– Politiet vil gjennom etterforskingen søke å avklare om vedkommende som ble funnet omkommet i brannen tirsdag ettermiddag er den savnede. Pårørende til den savnede er varslet om funnet, sier etterforskningsleder Steffen Wam Schneider i Holt politistasjonsdistrikt i en pressemelding.

– Virket eksplosjonsartet

Nødetatene ble varslet om brannen like etter klokka 15 tirsdag ettermiddag.

Rolf Røisland, som bor like ved, forteller at låven raskt ble overtent.

– Jeg satt hjemme og hørte at han startet opp snøfreseren. Så stoppet den. Da reiste jeg meg opp for å se hvor han var blitt av. Jeg så at det veltet svart, tykk røyk ut fra låven. Det så ut som røyk fra en bilbrann. Jeg løp bort. På vei bort hørte jeg et «voff». Da jeg kom fram var det full fyr. Det virket nesten eksplosjonsartet, sier Røisland til Fædrelandsvennen.

Han forteller at Hassel gjennom sitt virke som kjøpmann var en kjent person for mange i Risør.

– Det er veldig tragisk. Han var en kjent personlighet, sier Røisland.

Røisland forteller at han forsøkte å komme seg inn i låven for å hjelpe, men flammene og varmen fra den voldsomme brannen gjorde det umulig.

Brannvesenet kom til stedet og startet slokking, men kunne ikke hindre at låven brant ned.

Ordføreren: - Sjokk og sorg

Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, sendte onsdag ut en pressemelding for å vise sin medfølelse.

– Mange i Risør er i sjokk, sorg og ettertanke i dag etter den eksplosjonsartede brannen i går som endte med tragisk utfall. Jeg og svært mange andre tenker på nær familie og etterlatte som sitter med dyp sorg og fortvilelse nå, skriver Lunden i pressemeldingen.

Kommunens kriseteam ble mobilisert tirsdag, for å tilby hjelp til de pårørende.

– Dette er fulgt opp i dag og denne hjelpen og støtten vil være tilgjengelig også i dagene framover, skriver Lunden.

Etterforskes av politiet

Politiet har nå startet etterforskning for å få klarhet i brannårsaken. Det er foreløpig uklart hva som har skjedd.

– Det eneste vi kan si er at vi etterforsker saken. Det gjøres teknisk og taktisk etterforskning, sier etterforskningsleder Steffen Wam Schneider til Fædrelandsvennen.

Han opplyser at det vil bli gjort en åstedsundersøkelse onsdag. Denne vil forhåpentlig kunne kaste lys over årsaken. Det vil også foretas avhør.