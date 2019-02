Regjeringen foreslår kutt på 135 millioner til nye Agder

KRISTIANSAND: – Vi står midt i en krevende sammenslåing, og blir samtidig bedt om å kutte over 130 millioner kroner. Det er håpløst, sier Tore Askildsen, fylkesvaraordfører i Vest-Agder.

Det nye storfylket risikerer å miste rundt 135 millioner kroner i tilskudd på bakgrunn av et nytt inntektssystem som nå er ute på høring.

Politikerne i begge fylkene mobiliserer nå for å få endret forslaget som foreligger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kjartan Bjelland

Klart svar

Tore Askildsen (KrF) gjorde klart i møtet at han ønsker en tydeligere respons til departementet enn det som forelå fra administrasjonen til fellesnemnda.

– Vi vil legge ved høringsuttalelser fra begge fylkene for å forsterke vår uttalelse, sa KrF-politikeren.

Til Fædrelandsvennen sier han at det er uholdbart at denne saken kommer nå som fylkene skal slås sammen.

– Det er veldig dramatisk, og kan gå utover skole, veier eller kultur. Men vi er flere fylker som kommer dårlig ut, og med stort press har jeg tro på at vi kan få stoppet dette.

Kompensasjon

Departementet har lagt inn mulighet for tapskompensasjon for fylkene som får store kutt i inntekter.

– At vi skal ha overgangsstøtte og kompensasjon er ikke betryggende for framtida, sa opposisjonsleder Randi Øverland (Ap), og presiserer overfor Fædrelandsvennen:

– Nå må regjeringen først bestemme seg for hvilke oppgaver vi skal ha. Vi kommer dårligst ut av dette, og jeg skjønner ikke hastverket.

Kjartan Bjelland

Stor bekymring

Tore Askildsen har jobbet med et utkast til høringssvar fra Vest-Agder, som skal vedtas i fylkestinget. Dette gjør det klart at fylket ser «med stor bekymring» på det store negative utslagene forslaget til endringer har for Agder.

Det presiseres at en omlegging av inntektssystemet ikke må skje før regionreformen er gjennomført, og den varslede oppgavefordelingen til fylkene er klar.

«Det er opplagt for oss at dette forslaget til nytt inntektssystem vil ha betydelige negative konsekvenser for distriktene i Agder og slik sett ha en sterk sentraliserende effekt», heter det.

Kjartan Bjelland

– Ikke bra

Statsråd Monica Mæland (H) besøkte møtet i fellesnemnda, og erkjente at Agder i forslaget går på en stor økonomisk smell.

– Jeg og Åse Marthe (statssekretær Aase Marthe Horrigmo jour. anm.) gruet oss til å sende forslaget ut til høring. Vi ville legge mest mulig fag og minst politikk til grunn, og nå som de mange høringsinnspillene kommer så kan vi ta den store debatten om hvordan vi skal innrette dette.

– Men jeg vet godt hvor dårlig Agder kommer ut. Det er ikke bra, og det ønsker jeg ikke, sa hun.

Fakta: Nytt inntektssystem for fylkeskommunene I 2020 trer de nye fylkene i kraft, og regjeringen har sendt nytt inntektssystem for fylkeskommunene ut på høring. Høringsfristen er 8. mars. Ifølge kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er ikke dagens inntektssystem tilpasset den nye fylkesinndelingen, og må derfor oppdateres. Inntektssystemet fordeler rammetilskudd og omfordeler skatteinntekter mellom fylkeskommunene. Befolkningssammensetning, bosettingsmønster og infrastruktur i et samfunn endrer seg, derfor må også inntektssystemet oppdateres med jevne mellomrom, skriver regjeringen. Målet er å legge til rette for et likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne i hele landet. Kilde: Regjeringen

Endringer

Kort fortalt er det endringene i fordelingsnøklene for fylkesvei og for buss/bane som gir den store negative effekten. Endringen for fylkesvei innebærer at Agder fylkeskommune får en reduksjon i årlige bevilgninger på vel 26 millioner kroner. Endringen i kriteriet for buss og bane gir en reduksjon i årlige bevilgninger på 105,5 millioner.

Fordelingsnøkkelen for fylkesvei slår negativt ut for fylker med lavt befolkningstall og spredt bebyggelse, ettersom kriteriet for veilengde foreslås fjernet, heter det i høringsutkastet.

For buss og bane er det et nytt kriterium om antall sysselsatte etter arbeidssted som skal erstatte kriteriet for antall innbyggere per kilometer offentlig vei og innbyggere mellom 6–34 år. Her er også antall innbyggere bosatt spredt vektet lavere enn tidligere.