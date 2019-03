Fire pågrepet etter skyting på New Zealand – svært mange drept

Tre menn og en kvinne er pågrepet i forbindelse med skytingen som fant sted like etter at fredagsbønnen startet rundt klokken 13.40 i Noor-moskeen i Christchurch. Også i Linwood-moskeen har det vært skyting.

Antallet drepte er ikke bekreftet, men politiet sier det er «svært mange».

Politioverbetjent Mike Bush vil på en pressekonferanse fredag ettermiddag ikke bekrefte om dette er et terrorangrep, men sier «at det ikke blir mer alvorlig enn dette».

Har funnet bomber

Politiet har også funnet et antall bomber i biler.

– Dette snakker for alvorligheten i saken, sier Bush.

To politibetjenter har bekreftet overfor The Guardian at det har blitt funnet en bombe i en bil som krasjet i Stickland Street. Bilen er en beige Subaru.

– 500 inne

Ifølge leder Mustafa Farouk i en muslimsk paraplyorganisasjon i New Zealand, kan så mange som 500 vært i Noor-moskeen da skytingen fant sted. Øyenvitner forteller at mange er drept.

– Jeg så døde mennesker overalt, sier vitnet Len Peneha.

Et vitne forteller Radio New Zealand at en mann ikledd militærjakke, hjelm og briller, entret moskeen og avfyrte skuddene.

To moskeer

Ikke lenge etter skytingen i Noor-moskeen, meldte newzealandske medier om skyting ved enda en moske, denne gangen i Linwood-moskeen i Christchurch. Også der er det meldt om både drepte og sårede. Det er ukjent om skytingene på moskeene foregikk samtidig.

Vitner som var i nærheten Noor-moskeen, sier til New Zealand Herald at de hørte over 50 skudd. Andre vitner sier de hørte minst 20 skudd.

Politiet har sperret av Cathedral Square, der tusenvis av elever og studenter skulle holde en klimamarkering. I tillegg er en rekke andre gater i byen stengt.

– En av de mørkeste dagene

Dette er en av de mørkeste dagene i New Zealands historie, sier landets statsminister Jacinda Ardern etter skytingene.

– Mange av dem som er rammet av denne skytingen, kan ha innvandrerbakgrunn eller til og med være flyktninger. De har valgt å gjøre New Zealand til sitt hjem og New Zealand er deres hjem. De er oss. Personen bak denne volden, er ikke oss. Denne personen har ingen plass i New Zealand, sier hun.