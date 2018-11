Har blitt truet under rettssaken

Din drapstiltalte klient har ikke latt seg avhøre av politiet og vil ikke forklare seg i retten. Er det fordi hun ikke vil eller fordi du har rådet henne til det?

Det kan jeg ikke kommentere av hensyn til taushetsplikten. Vi har ikke diskutert om jeg skal gi noe svar på det spørsmålet. Det har ikke vært behov for det foreløpig.

Hvordan påvirker det ditt arbeid med å forsvare henne i retten?

Det gjør det veldig enkelt. Jeg har hatt mange saker hvor den tiltalte ikke har forklart seg og blitt frifunnet. Det er ikke noe spesielt. Jeg mener retten vil kunne få et godt nok bilde uten hennes forklaring.

Fakta: Olav Sylte Alder: 48 Bakgrunn: Fra Vanylven i Møre og Romsdal. Tok embetseksamen i 1997. Driver advokatfirmaet Sylte, som har 20 ansatte og kontor i Oslo og Kristiansand. Aktuell: Forsvarer kvinnen (43) som er tiltalt for å ha drept sin far i 2002 og sin tidligere kjæreste i 2014.

Det gjør at du må legge fram en del teorier, i stedet for at tiltalte svarer på hvordan ting faktisk er?

Jeg gjør akkurat det samme som politi og påtalemyndighet. Jeg legger fram teorier og peker på bevis som jeg mener kan legges til grunn. Det har jeg gjort og det vil jeg fortsette å gjøre.

Og til slutt vil du be om frifinnelse?

Ja, det vil jeg. For samtlige forhold hun er tiltalt for.

Tror du selv at hun er uskyldig?

Jeg svarer konsekvent aldri på spørsmål om hva jeg tror om en klient. Hvis du spør om jeg mener bevisene skal gjøre at hun dømmes, så er svaret nei.

Hvor mye vil du kreve i erstatning hvis hun frifinnes?

Det ønsker jeg ikke å diskutere. Hun har krav på en stor erstatning hvis hun blir frifunnet, men det er ikke noe tema nå.

Hvordan opplever hun denne situasjonen?

Jeg kan vel tillate meg å bringe videre at hun opplever det som surrealistisk. Hun er fremdeles i en sjokkfase, men hun har vært fornøyd med rettssaken så langt.

I retten blir det kastet fram mange påstander det må være fristende å svare på?

Ja, det kommer påstander fra alle kanter. Disse har hun blitt gjort kjent med mens hun har sittet i varetekt. I min prosedyre vil jeg svare på disse påstandene og sette dem i sammenheng med de andre bevisene i saken.

Hva slags tilbakemeldinger får du under rettssaken?

Når du jobber med en sak som er litt spesiell, får du alltid noen meldinger. Det handler om påstander og trusler fra folk som ikke har noe med saken å gjøre. I forbindelse med denne saken har jeg fått én melding som jeg har bedt politiet undersøke nærmere.

Var det en trussel?

Jeg oppfattet det som en trussel. Det virket som hensikten var å påvirke meg som rettslig aktør.

Kjartan Bjelland

Hva tenker du om å forsvare personer som er tiltalt for alvorlige straffbare handlinger?

Jeg synes det er veldig interessant. Det er derfor jeg jobber med det.

Tenker du også at det er viktig?

Ja, det er både viktig og nødvendig. Du må nesten ha jobbet som forsvarer for å skjønne hvorfor.

Kan du forklare?

Som forsvarer får du et godt innblikk i hvordan folk kan oppfatte ting helt forskjellig. En som beskyldes for noe kan oppfatte ting helt annerledes enn det påtalemyndigheten har kommet fram til på grunnlag av påstander fra enkeltpersoner. Det er viktig å sikre de personene som blir beskyldt for å ha gjort noe de mener ikke er riktig. Uten et sånt system hadde det vært anarki.

Politiet har vært opptatt av å finne et svar. Er du det?

Jeg er opptatt av å forsvare min klient. Påtalemyndigheten og forsvarer har forskjellige oppgaver. Jeg skal ikke gå inn og prøve å finne sannheten. Jeg skal opptre redelig og i henhold til regelverket. Så er det retten som skal dømme.

Hvordan kom du inn som forsvarer?

Jeg har vært advokat for tiltalte i rundt ti år, men hadde ikke hatt veldig mye kontakt med henne i tiden før pågripelsen. Da hun ble pågrepet ble jeg kontaktet av den advokaten som først ble oppnevnt. Han ønsket at jeg ble med som forsvarer. Så ble jeg oppnevnt noen dager senere.

Du kjente henne altså fra før. Kjente du også ekskjæresten som ble funnet død på First Hotel i 2014?

Jeg kjente ham på den måten at jeg har hatt kontakt med ham i forbindelse med ulike saker. Sist var i 2013, da han var part i en sak hvor jeg representerte henne. Jeg har aldri representert ham som advokat.

Er dette den mest profilerte saken du har hatt?

Nei. Det er nok den med disse pyramidene for 10–15 år siden. T5PC, WGI og de andre. Den saken figurerte i samtlige nyhetsmedier i flere måneder. Jeg var også forsvarer i Tina Jørgensen-saken for noen år siden. Da fikk jeg like mange oppringninger fra media som jeg har gjort i denne.

Er du en kjendisadvokat?

Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes det er et teit begrep. Jeg er advokat og føler meg faglig kvalifisert til den tittelen. Jeg trenger ikke det tillegget foran.

I denne saken har du bedt om å plassere et badekar i rettssalen. Du har også vist bilder av kvelningseksperimenter du har gjennomført med din privatetterforsker. Du er ikke redd for å framstå som useriøs?

Nei. Jeg kan ikke unnlate å gjøre ting jeg mener er viktig fordi noen kan se på det som useriøst.

Du gjør det fordi det er viktig for saken?

Jeg føler meg ganske trygg på at de forsøkene vi har gjort er relevante og viktige. Det er ikke mange som vil ha en annen oppfatning når de ser hva det dreier seg om. I denne saken har jeg utført mange forsøk. Et av forsøkene besluttet politiet å gjennomføre på egen hånd, noe som førte til ny og viktig informasjon.

Hvordan opplever du politiets jobb?

Jeg mener kanskje at de har vært for ensidige i etterforskningen. At de har gjort for lite etterforskning av de teoriene jeg tenker kan legges til grunn.

Hvordan ble du advokat?

Jeg måtte jo ta jusstudiet da. Jeg jobbet først som skattejurist. Så var jeg påtalejurist i gamle Vest-Agder politidistrikt, før jeg ble dommerfullmektig i Kristiansand. Fra 2001 har jeg jobbet som advokat.

Hvordan var det å jobbe i politiet?

Krevende og interessant. På den tida var påtaleansvarlig ofte med på pågripelser og ransakelser. I dag er det jo en ren kontorjobb.

Kjørte du i patruljebil?

Nei, sivil politibil. Det var en gammel rød Toyota Corolla med blålys.

Har du foretatt noen pågripelser?

Ja. Jeg var med da vi pågrep en mann etter et bankran i Mandal. Det viste seg at det var feil person, så han ble løslatt etter hvert. Senere representerte jeg samme mann som forsvarer.