CB-produkter forsvant i det stille

KRISTIANSAND: – Vi hadde en del reaksjoner i starten, som ikke er uvanlig. Det siste året har vi ikke hørt noe. Det er ikke veldig overraskende, volumet var ikke spesielt høyt på slutten, og det var grunnen til at vi sluttet å selge produktet – naturlig nok er det da også færre som savner produktet, skriver Alf Helge Halland, direktør Marketing & Uteliv i Hansa Borg Bryggerier i en epost til Fædrelandsvennen.

Christianssands Bryggeri sluttet å produsere Christians i mai i fjor etter fallende salg.

I 2006 skrev Fædrelandsvennen at jubelen sto i taket hos arbeiderne på CB da det ble kjent at produksjonen av kildevannet Christians skulle gjenopptas.

Året før hadde det nemlig blitt besluttet å avslutte produksjonen av mineralvannet som så dagens lys i 1988. På høyden ble det solgt 800.000 liter i året. Beslutningen den gang var at Hans Borg vil satse på ett merke – Olden.

Merkevaren var viktig for CB, og gjenopptakelsen kom på grunn av en ny distribusjonsavtale. Det ble sett på som viktig for bryggeriets økonomi.

Men denne gangen ble både Christians og Kildecider fjernet fra sortimentet uten protester.

Fallende salg

Fabrikksjef på CB, Øystein Føreland, sier at bryggeriet solgte flere hundre tusen liter Christians da produksjonen startet opp igjen, men at salget dalte og overskuddet forsvant.

– Andre produkter hadde lavere pris, så prisnivået var slik at vi ikke kunne fortsette. På slutten lagde vi 50.000 liter i året, sier han.

Lars Giil, konstituert administrerende direktør i Hansa Borg, sier at salget av vann på flaske generelt har falt de siste to, tre årene.

– Det er mindre betalingsvilje for vann på flaske enn før. Dessuten er det mange billigmerker nå, og kjedene har lansert sine egne merker, sier han.

Kildecider ble også et for marginalt produkt.

– Det henger og sammen med kort holdbarhet på cider, og nå som produktene skal stå lenger på lager hos grossistene så blir det vanskelig.

Julebrus

Julebrusproduksjonen går for øvrig i høygir. Føreland sier at salget på lett-julebrus går opp, og at de i år har lansert denne på 0,5 liters-boks.

– Vi produserer én million liter julebrus i året, sier fabrikksjefen.