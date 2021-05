KRISTIANSAND: Formannskapet i Kristiansand viderefører tiltakene som kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik hasteinnførte fredag.

Som følge av de høye smittetallene den siste tiden ble det blant annet innført skjenkestopp, stenging av treningssentre og arrangementsstopp.

Kommuneoverlegens hastevedtaket gjaldt til og med søndag, og søndag klokka 18 samlet formannskapet i Kristiansand seg for å vedta en forlengelse av tiltakene.

Vedtaket fra formannskapet innebærer at innstrammingene gjelder til og med 13. juni klokka 24.00.

Det er kapittel 5b som er innført. Dette utgjør tiltaksnivå B, og innebærer innstramminger som skjenkestopp, stans av arrangementer som ikke er av religiøs art, og stenging av treningssentre.

For religiøse arrangementer gjelder en maksgrense på 20 deltakere, mens for begravelser er grensa 50.

Alle andre arrangementer, inne og ute, forbys. Det vil for eksempel ramme forestillinger på Kilden. Start kan spille kamper, men for tomme tribuner.

Det er også en «plikt» til å bruke munnbind.

Dette er tiltakene:

Stenging av følgende virksomheter:

Treningssentre

Svømmehaller

Fornøyelsesparker, bowling o.l.

Museer

Kino, teater o.l.

Andre offentlige steder/virksomheter hvor det foregår kultur og underholdningsaktiviteter.

Dessuten gjelder følgende:

Forbud mot arrangementer.

Påbud om hjemmekontor.

Skjenkestopp.

Stenging av universiteter, høyskoler m.m.

Stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år.

Plikt til å bruke munnbind.

Hasteparagraf

Fra før har Kristiansand kommune lokale innstramminger, og disse vil fortsatt gjelde der de er strengere enn kapittel 5b. Det innebærer krav om maks fem gjester i private hjem, samt ventekarantene på sju dager og pålegg om gjesteregistrering på serveringssteder.

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik brukte hasteparagrafen til å innføre 5b fra lørdag morgen, mens formannskapet forlenget tiltakene fra søndag kveld.

Under formannskapsmøtet fremmet Vidar Kleppe (Demokratene) et forslag om at moskeen i Henrik Wergelandsgate måtte stenge siden det hadde oppstått smitte der.

Dette forslaget fikk kun en stemme, og falt.