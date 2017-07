Helsetilsynet avgjør granskning neste uke

Statens helsetilsyn vil i begynnelsen av neste uke avgjøre om Sørlandet sykehus skal granskes for hva som er gjort for den drapssiktede 15-åringen i Kristiansand mens hun var under behandling på sykehuset. Selv har den drapssiktede jenta kritisert helsevesenet i et blogginnlegg.