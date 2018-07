– Veldig motiverte til å gjøre en innsats og bidra

Dette opplyser Nils Bernt Rinde, kompanisjef i Mandalen heimevernsområde til Fædrelandsvennen tirsdag formiddag.

Totalt 86 nye mannskaper fra Heimevernet og Sivilforsvaret ankom Setesdal tirsdag morgen for å bistå med slokking i Setesdal. Ifølge Rinde, utgjør denne styrken hele 58 mannskaper fra Mandalen heimevernsområde.

– Vi er den største HV-avdelingen som har blitt satt inn hittil. Rundt 40 av mannskapene mine har allerede blitt fraktet ut med helikopter, og om rundt 20 minutter regner jeg med at resten av gjengen ankommer felten også, sier Rinde.

Selv befinner han seg for øyeblikket på Bykle brannstasjon hvor operasjonen styres fra.

Nils Bernt Rinde

– Kan ikke få skrytt nok

Tirsdag morgen opplyste Torleif Homme, overbefalsvakt i Setesdal brannvesen, at mannskapene på stedet ville konsentrere seg om totalt fire områder. Dette bekreftes også av Rinde.

– Det er de fire mest kritiske sonene vi går inn i og støtter mannskapene ved i dag. En ting skal sies, og det er at jeg ikke kan få skrytt nok av det utrolig gode samarbeidet vi har med de andre mannskapene her, både fra brannvesenet og Sivilforsvaret. Det gir utrolig stor effektivitet, sier han.

Rinde forteller at han var med å jobbe mot flammene under Frolandsbrannen i 2008. Han mener likevel disse to operasjonene ikke kan sammenlignes.

– Den store utfordringen her er rett og slett ekstremiteten knyttet til topografien. Områdene omringes av fjell og bratt terreng, og det er dermed veldig vanskelig å komme til. I 2008 var jeg med som forsvarsmann, i år er jeg med på å lede styrken. Det utgjør naturlig nok en vesentlig forskjell, legger han til.

Nils Bernt Rinde

Godt forberedt

Ifølge Rinde, er mannskapene fra HV Mandalen godt forberedt til arbeidet som venter.

– Da vi ble varslet om at politiet trengte bistand fra forsvaret i arbeidet med å slokke brannene i Setesdal, startet jeg med å skaffe det personellet som var etterspurt. Søndag kveld fikk vi ordren om at vi skulle bli satt inn i arbeidet med å bekjempe skogbrannen, og vi har siden da kjørt våre forberedelser i forhold til det. Jeg mener selv vi har gjort en formidabel jobb i forkant, legger han til.