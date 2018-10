24-åring tilstår innbrudd i 75 biler: Skal ha fått opplæring i tyveri av ratt og airbager

To uker før ankesaken erkjente 24-åringen fra Litauen å ha stjålet utstyr for to millioner kroner fra 75 biler på Sør- og Østlandet. Det ga ham tre måneders strafferabatt.