Poli­tiet: Tenårings­jenter legger ut prislister på naken­bilder

Politiets nettpatrulje i Sør-Vest politidistrikt advarer på Facebook foreldre mot at jenter i tenårene legger ut prisliste for salg av bilder og video av seksuell karakter på Snapchat.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Illustrasjonsbilde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hilde Moi Østbø

– Vi synes dette er veldig alvorlig. Når de er så unge som de er her, aner de ikke på det tidspunktet konsekvensene av det de gjør, sier Oddgeir Høyekvam, politioverbetjent i Sør-vest politidistrikt. Han er prosjektansvarlig for operasjon Spiderweb.

Tirsdag publiserte politiet en advarsel på Facebook om at de opplever flere eksempler av at unge sender fra seg prislister på nakenbilder. Til Aftenbladet forteller Høyekvam at de har eksempler på at jenter helt nede i 15-års-alderen som har tatt betalt for å sende fra seg nakenbilder.

– Mer utbredt enn vi liker

«1000 kr for livecam. 1000 for at jeg er slaven din (1500). 2000 for at du får nudes i 1 uke når du vil (3000). 10.000 for alt du vil med lagring ALLTID,» heter det i en skjermdump politiet har publisert.

– Jeg er redd for at dette er mer utbredt enn vi liker å tro. Vi har kommet over slike prislister helt tilfeldig under saker i Operasjon Spiderweb. Det er sjelden at foreldre eller ungdommer melder dette inn selv, sier Høyekvam.

Politiadvokat Thale Thomseth og politifaglig etterforsker Oddgeir Høyekvam leder etterforskningsprosjektet Operasjon Spiderweb i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Jan Inge Haga

Han mener ungdommer ser på dette som lettjente penger de kan bruke på forbruksvrer som en ny jakke, nye sko eller for eksempel lisenser på spill.

– Foreldre bør være oppmerksomme med tanke på om barna deres plutselig har forbruksvarer de egentlig ikke har råd til. Da må det ringe noen varselklokker. Vær nysgjerrig på hva ungdommene holder på med. Det er viktig med et åpent og tillitsfullt forhold mellom barn og foreldre om Snapchat, sier han.

Politiet advarer ungdommene mot at de mister kontrollen over bildene eller filmene og at det kan spres på nettet. Noen ganger truer mottaker med at de skal spre bildene for å få tilsendt grovere materiale. De advarer videre mot at mange bærer med seg opplevelsen av å ha vært utsatt for slike overgrep i mange år.

Politiet skriver at det reageres med strenge straffer for dem som mot betaling eller på annen måte får barn og unge til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. De sier videre at de vil prioritere disse sakene høyt.