KRISTIANSAND: – Vi har begynt på prosessen med å legge ned vår operasjon i Nord-Europa, som inkluderer Danmark, Finland, Norge og Sverige. Dette vil ta flere måneder å gjennomføre, sier administrerende direktør i Gamestop, George Sherman, under kvartalspresentasjonen natt til onsdag, gjengitt av E24 som omtalte nyheten.

På Gamestop sine norske nettside bekreftes også nyheten.

På deres nettsted står det at det sluttes med å selge blant annet gavekort, og at kundes som har gavekort idag må innløse disse så snart som mulig.

Videre står det at konkrete datoer for butikknedleggelser vil bli offentliggjort på Gamestop sin hjemmeside. Til nå er det kjent at butikkene legges ned i løpet av 2020.

Sparer 15 millioner dollar

Administrerende direktør George Sherman forklarer i E24 sin sak at den amerikanske spillkjeden forbereder sitt driftsresultat med 15 millioner dollar (136,6 millioner kroner) ved å legge ned butikkene i Norden.

Blant GameStop-butikkene i Norden er det to utsalg i Kristiansand. De ligger i Markens Gate og på Sørlandssenteret.

Selskapet har ingen toppledelse som sitter i Norge. Fædrelandsvennen har sendt en forespørsel angående intervju på GameStop sin amerikanske hjemmeside og ringt pressetelefonnummeret, men foreløpig ikke fått svar.

– Vi har begynt prosessen med å legge ned operasjonen og forventer å være ute av disse markedene innen sent 2020, sier finansdirektør i Gamestop, James Bell gjengitt av E24.

Ifølge Proff har den amerikanske spillkjeden 112 ansatte i Norge fordelt på 27 butikker.