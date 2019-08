Politiet tilbakeviser kaprings-rykter etter at fly med utagerende passasjer måtte sikkerhetslande på Sola

Nødetatene har rykket ut til Stavanger lufthavn, Sola etter at en 60 år gammel passasjer utagerte på et fly som skulle fra Budapest til Reykjavik. Politiet tilbakeviser spekulasjoner om at flyet ble forsøkt kapret.