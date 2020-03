Sykehuset innfører besøksbegrensning

Sørlandet sykehus begrenser besøket på enkelte avdelinger for å skjerme de mest sårbare pasientene mot koronaviruset.

Sørlandet sykehus vil begrense antall besøkende for å skjerme pasienter mot koronaviruset. Foto: Kristin Ellefsen

KRISTIANSAND: – Vi gjør dette fordi det nasjonale bildet viser at omfanget øker gradvis. Vi følger føre var-prinsippet for å beskytte de mest sårbare pasientene. Besøksbegrensningene kan bli utvidet til å gjelde hele sykehuset, men vi er ikke der ennå, sier fagdirektør Susanne Hernes til Fædrelandsvennen.

Sørlandet sykehus HF informerte om tiltaket i en pressemelding sendt ut klokka 13.10 fredag.

I den første meldingen opplyste sykehuset at dørene inn til de berørte avdelingene vil bli låst. Senere presiserte sykehuset at dørene ikke blir låst, men at avdelingene «holdes stengt».

– Vi henger opp en lapp om at dette er et sårbart område. Der ber vi om at man banker på og snakker med noen før man kommer inn, sier Hernes til Fædrelandsvennen.

Avdelingene som berøres er føde- og barselavdelingene, intensivavdelingene og dialyseavdelingene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord, intermediær i Kristiansand og Arendal, samt nyfødt intensiv og Senter for kreftbehandling i Kristiansand.