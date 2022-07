2021 ble et solid år for milliardæren Svein Støle fra Mandal.

MANDAL: Milliardæren Svein Støle (59), som opprinnelig er fra Mandal, tjente nesten en halv milliard i 2021.

Dagens Næringsliv skriver at hans private investeringsselskap Svele AS har rapportert inn et resultat etter skatt på 469,8 millioner kroner.

Det viser selskapets årsresultat for 2021.

Eier finanshus

Mandalittens selskap tapte ifølge samme avis rundt 400 millioner kroner i korona-året 2020. Med fjorårets resultat er tapet dekket inn, og vel så det.

Støle er for øvrig eier av finanshuset Pareto AS. De hadde ifølge DN et rekordår i 2020, men regnskapet for 2021 er ikke offentliggjort ennå.

Mandalitten har ikke besvart DNs henvendelser om resultatet.

Åpnet hotell i hjembyen

Svein Støle meldte flytting til Sveits i 2018.

Året etter åpnet han et hotell i Mandal. Fædrelandsvennen var tilstede, og da hadde han følgende råd til de fremmøtte på åpningsfesten:

– Det koster visst 123 kroner for en 20-pakning. Om du røyker en pakning om dagen i 40 år har du brukt 1,8 millioner kroner. Disse pengene kunne heller blitt til 31 millioner kroner i aksjemarkedet.