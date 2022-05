Barnehagelederen la alle kortene på bordet i retten, og er dømt til å sone sju måneder i fengsel for grovt økonomisk utroskap.

KRISTIANSAND: Den tidligere ustraffede mannen ga en uforbeholden tilståelse i Agder tingrett.

Over seks år stjal han penger fra barnehagen i Kristiansand hvor han var daglig leder.

Av dommen går det fram at han fikk utbetalt 189.000 kroner i overtid han ikke hadde rett på.

Videre belastet han barnehagens bankkort til privat bruk, for en samlet sum av 657.000 kroner.

Totalt dreier det seg om nesten 846.000 kroner.

Dobbelt opp

I tillegg til sju måneder i fengsel, dømmes mannen til å betale tilbake hele beløpet til barnehagen.

Han blir også krevd for pengene han satt igjen med etter skatt. Totalt 765.845 kroner.

Domfellelsen baserer seg på tilståelse og dokumentene i saken, som arbeidsavtalen og de urettmessige lønnsutbetalingene.

«Stort økonomisk tap»

Allmennpreventive hensyn og brudd på lojalitetsplikten som daglig leder med ansvar for å forvalte økonomien til barnehagens beste, ligger bak straffeutmålingen.

«Det er videre i denne saken tale om et straffbart forhold som har pågått over flere år og som har påført barnehagen et stort økonomisk tap», skriver tingrettsdommer Andrea Finckenhagen.